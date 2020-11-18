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Yeni yapılan Kars-Erzurum kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı

Karakurt Barajı inşası nedeniyle yeni yapılan ve Erzurum'un Horasan ilçesini Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlayan 46 kilometrelik kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 13:56
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Sarıkamış sınırlarında inşa edilen Karakurt Barajı nedeniyle 21 Nisan 2020'de Sarıkamış-Horasan kara yolu ulaşıma kapatılarak Karaurgan köyü üzerindeki alternatif yol kullanılmaya başlandı.

Eski yolun baraj suları altında kalması nedeniyle yaklaşık 7 aydır alternatif yolu kullanan sürücüler, yeni yapılan 4 şeritli kara yolunun 2 şeridini kullanmaya başladı.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, baraj nedeniyle kapanan 50 kilometrelik eski yol yerine, daha kuzeyden toplam 1780 metrelik viyadükleri de içeren 46 kilometrelik bölünmüş ve sıcak asfalt olan yeni yol yapıldığını belirtti.

Yeni yolda 5 viyadüğün bulunduğunu ifade eden Arslan, "En uzunu 513 metre olan Karakurt Viyadüğü de dahil, bunlardan 3 tanesi bitirildi. Ayrıca 120 metre yükseklik, 575 metrelik uzunluğundaki Taşlıgüney-2 Viyadüğü ve 313 metre uzunluğundaki Şehit Halit Viyadüğü'nün inşaatı ise devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise açıklamasında yolun kış girmeden trafiğe açılma aşamasına gelmiş olması nedeniyle mutlu olduklarını aktararak, yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yolu kullanmaya başlayan sürücülerden Çetin Yaray da gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün bir kısmı açılan yolu kullanmaya başladıklarını ve yolun çok güzel olduğunu ifade etti.

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