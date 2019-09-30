AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları:

Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor.

Yargı reformu paketi ile uzun tutukluluk süresine son vereceğiz.

15 yılı dolduran avukatlar yeşil pasaport alabilecek.

DEPREM TOPLANTISINA DAVET TARTIŞMASI

Herkesin gelmesi isteniyor, İBB Başkanı İmamoğlu da davet edildi ama katılmadı.