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AK Parti Grup Başkanvekili Muş:39 maddelik ilk teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, 'Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.' dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni yargı paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları:

Yargı Strateji Belgesinin 39 maddeden oluşan ilk paketini Meclis Başkanlığına sunuyoruz.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı geliyor.

Yargı reformu paketi ile uzun tutukluluk süresine son vereceğiz.

15 yılı dolduran avukatlar yeşil pasaport alabilecek.

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