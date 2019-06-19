Yeni yargı paketi ifade özgürlüğünü artırıyor

Bugünlerde Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenen ve yaklaşık 18 madde olacağı belirtilen yargı paketinde, öncelikle düşünce özgürlüğünü kuvvetlendiren düzenlemeler yer alacak. Türkiye’nin, düşüncesinden dolayı kimsenin cezaevine girmeyeceği bir iklime ulaşması için önemli bir adımı oluşturacak olan düzenlemeyle, insanların, eleştirisinden dolayı cezaevine girmesinin önü kapatılacak.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Pakette yer alması planlanan düzenlemelerden bir bölümü de “uzun tutukluluk” eleştirilerini sonlandırmaya dönük maddelerden oluşacak. Özellikle savcılık aşamasındaki soruşturma süreçlerinde tutukluluk halinin sınırlı tutulması, yargılamada esas olanın “tutuksuz yargılama” olması konusunda güçlendirici düzenlemeler yer alacak. Hem savcılık, hem de yargılama aşamasıyla ilgili sınırlama konularak, tutukluluk halinin uzun tutulamayacağı hükme bağlanacak. Ayrıca tutukluluk haline ilişkin, “kuvvetli şüphe”nin yanı sıra “delil” aranması da tutukluluğu zorlaştıracak bir unsur olarak yasaya konulacak.

AVUKATLARA YEŞiL PASAPORT