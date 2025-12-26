11. Yargı Paketi'nin yasalaşmasıyla, trafikte yol kesen sürücüye 3 yıl ceza verilecek. Kovid kapsamında hükümlüler, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak.

Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 11. Yargı Paketi'nde yer alan ve kamuoyunda 'Kovid-19 düzenlemesi' olarak bilinen infaz indirimi içeren 27. maddeden deprem suçları, cinsel saldırı ve terör suçları çıkarıldı.

50 BİN KİŞİYE TAHLİYE

Böylece 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Kovid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkânından yararlanabilmesi sağlanacak. Düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 50 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak. Yasayla birlikte trafikte yol kesmek müstakil suç kapsamına alındı. Bu kapsamda hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Hukuka aykırı bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.

MAGANDALARA 5 YIL

Meskun mahalde silahla ateş etme suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis iken 1 yıldan 5 yıla kadar hapse çıkarıldı. Suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde ceza, yarı oranında artırılacak.

GSM HATTINA SINIR

GSM hattı abonelikleri elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılabilecek. Bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ve bir telefon cihazında kullanılabilecek hat sayısına sınırlama getirildi. Kullanılmayan telefon hatları, periyodik kontrollerle kullanıma kapatılacak.

HESAP AÇILIŞINA ÇİFTE DOĞRULAMA

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek ve rapor şartı aranmaksızın el konulabilecek. Suça konu menfaatin mağdura ait olduğu anlaşılması halinde sahibine iade edilecek. Biyometrik doğrulama veya çipli kimlik belgeleriyle doğrulama yapılmadan hesap açılamayacak.

ÇOCUĞU SUÇA İTENE 2 KAT CEZA

Suç örgütleri tarafından çocukların suçta araç olarak kullanılması halinde verilecek ceza yarısından bir katına kadar artırıldı. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 5 yıldan 10 yıla; örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 5 yıla çıkarıldı. Suç örgütün silahlı olması halinde ceza yarı oranında artırıacak.