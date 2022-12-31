Yeni yıla saatler kala Taksim'de yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde yeni yıla saatler kala yoğunluk arttı.

Yılbaşı kutlamaları için yerli, yabancı binlerce kişi, kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne geldi.



İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık nedeniyle ziyaretçiler yürümekte güçlük çekti.



GÜVENLİK KONTROL NOKTALARINDA ÇANTA VE ÜST ARAMASI YAPILDI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cadde ve meydan girişindeki güvenlik kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı.

Polis, meydanda ve İstiklal Caddesi'nde güvenliği sağlamak için devriye gezdi.