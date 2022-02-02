Yeni yılın 4'üncü denetimi! Polis ekipleri birçok noktada hazır bulundu

AA 2 Şubat 2022 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 20:47

Kent genelindeki uygulama kapsamında, Beyoğlu'nda Taksim Meydanı, Fatih'te Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol gibi merkezi bölgeler başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde, trafik ekipleri sürücü ve araçlara ait belgeleri incelerken, asayiş ekipleri de araçlarda arama, üst araması ve GBT kontrolü yaptı.