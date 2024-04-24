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Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, İstanbul'da sismik izolatörlü kentsel dönüşüm projesini inceledi

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, İstanbul'da sismik izolatörlü kentsel dönüşüm projesini inceledi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 12:53 - Güncelleme:
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı, İstanbul'da sismik izolatörlü kentsel dönüşüm projesini inceledi
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Anzak Günü için Türkiye'ye gelen Yeni Zelandalı Bakan, Kadıköy'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk sismik izolatörlü kat karşılığı apartmanının şantiyesini gezdi.

Ziyaretin, Yeni Zelanda'dan ithal edilen sismik izolatörlerin Türkiye'deki sismik riskler ve deprem güvenliği konularında ve kentsel dönüşüm sürecinde nasıl bir rol oynadığını göstermek ve iki ülke arasındaki teknolojik işbirliği potansiyelini değerlendirmek için yapıldığı belirtildi.

Bakan Peters'ın projeyi ziyaretine ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Deprem İzolasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Emre Özcanlı, Çanakkale'de yarın düzenlenecek Anzak Günü anma törenlerine katılmak için Türkiye'ye gelen Peters'ın, 1976'da Yeni Zelandalı bir şirketin icat ettiği kurşun çekirdekli kauçuk izolatörlerin söz konusu projede kullanılmasından dolayı şantiyeyi ziyaret ettiğini söyledi.

Özcanlı, ürünün dünyada en fazla kullanılan deprem izolatörü olduğuna dikkati çekerek "Şartnameye göre yapılan binalar depremde hasar almak zorunda ama bu, yıkılacağı anlamına gelmiyor. Bu ürünleri kullandığımızda hiç hasar olmuyor dolayısıyla sıfır atık oluyor ve karbon salınımı olmuyor." dedi.

Sismik izolatörlerin Türkiye'de birçok projede kullanıldığını ancak ilk kat karşılığı apartmanın Kadıköy'deki proje olduğunu anlatan Özcanlı, binalarda izolatör kullanımının teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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