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Yeni Zelanda Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Little, iki ülke arasında iyi niyetli ve güçlü ilişkiler olduğunu söyledi.

AA25 Nisan 2023 Salı 08:42 - Güncelleme:
Yeni Zelanda Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması
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Little, Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh ve Avustralya'dan Teğmen Greg Bilton, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda düzenlenen geleneksel Şafak Ayini'nde konuştu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle taziye dileklerini ileten Little, bu doğal afetin ardından Türk hükümetinin ve halkının kendilerini hoş karşılamalarının ve ağırlamalarının, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin ve iyi niyetin nişanesi olduğunu dile getirdi.

Avustralya Gazi İşleri Bakanı Keogh, burada bulunmanın bir ayrıcalık olduğuna değinerek, depremden etkilenen Türk vatandaşlarına taziye ve iyi dileklerini iletti.

Türkiye, Yeni Zelanda ve Avustralya'da Çanakkale'nin nesilden nesle aktarılan milli hikayelerin bir kısmını oluşturduğuna dikkati çeken Keogh, "Buraya savaşı yüceltmek için gelmedik. Saygımızı sunmak; savaşta hayatlarını, uzuvlarını, zihinlerini ve ruhlarını feda edenleri onurlandırmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'yi anma kapsamında yaptığı konuşmada Teğmen Bilton ise 108 yıl önce yaklaşık 80 bin askerin Çanakkale'ye geldiğini kaydederek, "Sekiz ay boyunca cesaret ve göreve adanmışlıkla savaş sürdü. 108 yıl önce burada savaşanlar, ne olduğunu hiç unutmadı. Biz de unutmamaya söz verdik." dedi.

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