11 Ocak 2026 Pazar
Güncel

Yenibosna Metro İstasyonunda yangın paniği

Bakırköy'de, Yenibosna Metro Durağı yanında bulunan elektrik kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

11 Ocak 2026 Pazar 00:32
Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde, Yenibosna Metro Durağı'nın bitişiğinde bulunan elektrik kablolarında çıktı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

