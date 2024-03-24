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Yeniden Refah ile CHP arasındaki iş birliği ifşa oldu! Mitingde kalabalık yapacaklar

31 Mart seçimlerine ittifaksız girme kararı alan Yeniden Refah Partisi'nin perde arkasında CHP ile iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

24 Mart 2024 Pazar 08:50 - Güncelleme:
Yeniden Refah ile CHP arasındaki iş birliği ifşa oldu! Mitingde kalabalık yapacaklar
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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da Cumhur İttifakı adayını kaybettirme politikası izlerken CHP'den de destek alıyor. CHP örgütleri, YRP'nin bugün Zeytinburnu'ndaki mitinginde alanı doldurmak için görevlendirildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı, parti örgütünü organize ederek mitinge götürmeye çalışıyor. Yeniden Refah Partisi'nin mitingi bugün saat 15.00'te Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda yapılacak.

ORTAK SEÇİM KAMPANYASI

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'ün açık hava kampanyasını da İBB üstlenmişti. Altınöz'ün afişleri ücretsiz olarak İstanbul genelinde İBB'ye ait reklam mecralarına yine İBB'ye iş yapan firmalar tarafından asıldı. Beşiktaş, Üsküdar gibi bir çok ilçede gece CHP afişlerini asan görevlilerin Yeniden Refah Partisi afişlerini de astığı belirlenmişti.

CHP'YE KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAM

Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan "Milli Görüş, kimsenin koltuk değneği olmamalıdır" ifadesini kullandığı bir açıklama ile partisinden istifa etti. Özcan, açıklamasında, "Seçim kazanmak yerine AK Parti'ye güç kaybettirip, CHP'nin değirmenine su taşıdıklarını" belirtti. YRP'nin Derince ve İzmit'te AK Parti'nin oylarını bölmek için aday çıkardığı ve bu şekilde CHP'ye seçim kazandıracakları iddia ediliyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in bu anlaşma gereği YRP'lileri işe aldığı, YRP adayına belediye ilan panolarını ücretsiz kullandırdığı belirtiliyordu.

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