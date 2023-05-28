Yeniden Refah Lideri Erbakan oyunu kullandı

Erbakan, eşi Beyza Molu Erbakan ile oyunu kullanmak için Balgat'taki Dr. Binnaz Ege Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi.

Erbakan ve eşi 4446 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Fatih Erbakan, seçimin ülkeye, millete ve devlete hayırlı olmasını diledi.

Seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Milletimiz 14 Mayıs'ta hem yasama noktasında hem yürütme noktasında önemli mesajlar vermişti. İnşallah bugün yürütme noktasında 14 Mayıs'ta verdiği mesajı daha da güçlü bir şekilde, bir kez daha vereceğine inanıyoruz."