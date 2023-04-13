Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin milletvekili aday tanıtım programında konuştu.

Erbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla Milli Görüş sancağı emin ellerde yükselmeye devam etmiştir.

Milli Görüş Türkiye'nin değeridir. Önce ahlak ve maneviyat için geliyoruz.

Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor.

Ülkemizi 7'li masaya teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldık.

Milli Görüş Meclis'e diye haykırıyoruz, barajları aştık geliyoruz diye haykırıyoruz, Yeniden Refah'ın vakti geldi diye haykırıyoruz.