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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Bu, 7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Seçimin hemen ertesi günü birbirlerine söyledikleri sözler ve birbirleriyle adeta bir çatışmanın içine girmiş olmaları, 7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur.' dedi.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Bu, 7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koydu
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Erbakan, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından başlattığı teşekkür ziyaretleri kapsamında partisinin Bağcılar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada seçimlerde gösterdiği çaba için teşkilat üyelerine teşekkür eden Erbakan, Yeniden Refah Partisinin seçime kendi listesiyle girerek 5 milletvekili çıkarmasının büyük anlam taşıdığını söyledi.

Yeniden Refah Partisinin seçimde büyük bir başarı elde ettiğine dikkati çeken Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeniden Refah Partisi, seçimin çok açık ve net bir şekilde kazanan partisi olarak çıkmıştır. Çok kısa bir süre içerisinde ilk girmiş olduğu seçim olmasına rağmen rakiplerin sahip olduğu imkanların pek çoğundan yoksun olmasına rağmen teşkilatlarımızın fedakarlığı, gayreti, özverisi ve aynı zamanda milletimizin Milli Görüş'ün, Erbakan hocamızın yeri dolayısıyla 1 milyon 529 bin oy almış ve 5 milletvekili çıkarmaya muvaffak olmuştur."

Erbakan, 2023 seçimlerinde olduğu gibi benzer gayreti sürdürerek 2028 seçimlerinde de Yeniden Refah Partisini iktidara taşımak için mücadeleye devam edeceklerini aktardı.

Seçimlerin ardından Millet İttifakı'nda yer alan partilerin birbirine düştüğünü belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Seçimin hemen ertesi günü birbirlerine söyledikleri sözler ve birbirleriyle adeta bir çatışmanın içine girmiş olmaları 7'li maşa ittifakına bu ülkenin asla teslim edilemeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. Biz bunları seçim döneminde de seçimden önce de ifade ettik. Birbirine benzemezlerin bir araya gelmesiyle bu ortaya koydukları söylemlerle sahip oldukları zihniyetle geçmiş dönemdeki icraatlarıyla bu 7'li maşa ittifakından ülkeye, millete bir hayır gelmeyeceğini, bunlara ülkenin, devletin teslim edilemeyeceğini ifade ettik. Hemen seçimin arkasından yapmış oldukları açıklamalar, birbirlerine düşmeleri, birbirlerini suçlamaları bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koydu."

Erbakan, daha sonra ilçedeki esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti.

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