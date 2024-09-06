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Yeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası! Belediye başkanı ve meclis üyeleri partisinden ayrıldı

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) Sivas'ın Yıldız Beldesi Belediye Başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

DHA6 Eylül 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası! Belediye başkanı ve meclis üyeleri partisinden ayrıldı
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31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden yüzde 35,33 oy alarak Sivas'ın Yıldız beldesinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir, belediye meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydemir, "En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı olarak şahsım ve belediye meclis üyelerim de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Belediyemize bağımsız olarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

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  • YRP istifa
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