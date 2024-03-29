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Yeniden Refah Partisi'nde kopuş sürüyor! AK Parti lehine adaylıktan çekildi

İzmir'de Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, AK Parti lehine seçimden çekildiğini açıkladı.

29 Mart 2024 Cuma 08:11 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nde kopuş sürüyor! AK Parti lehine adaylıktan çekildi
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Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

Kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden Pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik. Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık beyin adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız.

Sadık Doğruer

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