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Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye yerel seçim için 'ittifak' mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendireceklerini bildirdi.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 10:19 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye yerel seçim için 'ittifak' mesajı
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AA muhabirine konuşan Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 81 il 922 ilçede kendi belediye başkan adaylarını çıkaracağını belirtti.

Yerel seçimlerde ittifak konusuna değinen Kılıç, kendilerine henüz bu konuda bir ittifak teklifinin gelmediğini söyledi.

Kılıç, "AK Parti'den İstanbul ve Ankara özelinde ittifak teklifi gelirse değerlendirebiliriz, bu konuda görüşmelere kapımız açık." dedi.

AK Parti ile bu anlamda ilerleyen günlerde görüşmeler yapabileceklerini belirten Kılıç, ancak takvimin henüz netleşmediğini dile getirdi.

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