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Güncel

Yeniden Refah Partisi'nden CHP'ye tepki: Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor

Yeniden Refah Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, CHP Sözcüsü Faik Özktrak'ın merhum Necmettin Erbakan ile ilgili sözlerine, 'Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor.' sözleriyle tepki gösterdi.

28 Mart 2023 Salı 12:24 - Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi'nden CHP'ye tepki: Erbakan Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde, "13'üncü Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu Baba Erbakan'ın kemiklerinin sızlamasına, müsaade etmeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Öztrak'ın sözlerine Yeniden Refah cephesinden ilk tepki geldi.

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Güner, sosyal medya hesabından Öztrak'ın sözlerine cevap verdi.

'ERBAKAN HOCAMIZIN ADI AĞZINA BİLE YAKIŞMIYOR'

Güner açıklamasında, 'CHP Sözcüsü Faik Öztrak: "Fatih Erbakan merak etmesin. Yeni Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, babası Erbakan hocamızın kemiklerinin sızlamasına müsaade etmeyecek." demiş ERBAKAN Hocamızın adı bile ağzınıza yakışmıyor. Ayasofya'yı müze yaparak, İstanbul Sözleşmesini geri getirerek, Çocukların Kuran öğrenmesini engelleyerek siz ancak Mücahit Kılıçdaroğlu diye bağıranları mutlu edersiniz.' ifadelerini kullandı.

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