31 Mart seçimlerinin ardından Konya Emirgazi Belediyesi'nde Yeniden Refah Parti'nin göreve gelmesiyle Fen İşleri'nde büro elemanı olarak çalışan engelli personel tuvalet temizlikçisi yapıldı. Tam da Engelliler Haftası'nda yaşanan olayı AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme taşıdı.

'İŞÇİYE MOBBİNG ARTTI'

Baykan "Konya'da muhalefet partileri tarafından yönetilmeye başlanan belediyelerde mobbing ve işten çıkarmalarla ilgili birçok şikâyet gelmeye başladı. Daha bugün gelen bir bilgi "Pes!" dedirtecek cinsten. Konya'da bir belediyemizde yüzde 54 engelli bir personelin görevi Fen İşleri Başkanlığı'nda büro personeli olmasına rağmen, bir parkta bulunan tuvaletin önüne konulan bir masaya oturtulması ve yeni görev yeri olarak bildirilmesi hangi vicdanın eseri. Hangi belediyecilik anlayışının tezahürüdür? Yönetimine geldiğiniz belediyelerdeki işiniz engelli personelle uğraşmak mıdır? Ayıptır, günahtır!" dedi.

'TUTANAKLA TEHDİT EDİLDİM'

Engelliler haftasında yaşanan olaya tepki yağdı. Bedensel engelli personel Nizam Batmaz AKŞAM'a yaşananları anlattı: Burası küçük yer, AK Parti adayına oy verdiğimi biliyorlardı. Başkan yardımcısı Aziz Ecer bana yeni görevimin tuvalet temizlemek olduğunu söyledi. Ben de engelli olduğum için bu görevi yapamayacağımı kayıp düşebileceğimi söyledim. İki gün boyunca baskı yaptı. Kabul etmeyince tutanak tutturacağını söyledi. Mecburen görevi kabul ettim.