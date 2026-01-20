İSTANBUL 7°C / 1°C
Güncel

Yenidoğan bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti

Muş'un Varto ilçesinde asfiksi tanısı konulan yenidoğan bebek, ileri tetkik ve tedavi amacıyla ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

IHA20 Ocak 2026 Salı 16:00 - Güncelleme:
Yenidoğan bebeğin imdadına ambulans helikopter yetişti
Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelen ve doğum sırasında oksijensiz kaldığı belirlenen yenidoğan bebek için sağlık ekipleri harekete geçti. Asfiksi tanısı konulan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin talebi üzerine bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi. Yoğun kış şartlarının etkili olduğu Varto'da, helikopterin güvenli iniş yapabilmesi amacıyla Varto Komando Birliği'ndeki helikopter pisti İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kısa sürede kardan temizlendi. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ambulans helikopter piste sorunsuz şekilde iniş yaptı. Varto'daki sağlık ekipleri tarafından helikoptere alınan yenidoğan bebek, uzman ekipler eşliğinde Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen gerçekleştirilen koordineli çalışma, İl Özel İdaresi, askeri birlik ve sağlık ekiplerinin iş birliğiyle kısa sürede başarıyla tamamlandı.

Popüler Haberler
