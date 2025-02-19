Yenidoğan Çetesi davası görülüyor

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 46 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşmanım görülmesine 2'inci gününde devam ediliyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

AVUKATLAR VE JANDARMA ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşmada, sanıkların yoklamalarının alındığı sırada, sanık avukatı, tutuklu müvekkiline su vermek istedi. Duruma jandarma engel olmak isteyince, diğer sanık avukatları olaya tepki gösterdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı. Salonda bulunan polisler tarafları sakinleştirmek için müdahale ederken, duruşma tarafların yoklamaları ile devam ediyor.