İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2024 Cumartesi / 22 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,5467
  • EURO
    36,0147
  • ALTIN
    3005.46
  • BIST100
    9549.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yenidoğan çetesi davasında 22 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
Güncel

Yenidoğan çetesi davasında 22 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6. gününde ara karar açıklandı. Mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00'a ertelenmesine hükmederken, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İHA23 Kasım 2024 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
Yenidoğan çetesi davasında 22 tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
ABONE OL

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava, 6. gününde devam ediyor.

FIRAT SARI'NIN AVUKATI SAVUNMA YAPTI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Medisense şirketinin sahibi olan, anlaşma yaptığı hastanelerin yenidoğan yoğun bakımlarını işleten, bebeklerin ihmalden ölmesine neden olan örgüt lideri doktor Fırat Sarı'nın avukatı, savunma yaptı.

Fırat Sarı'nın avukatı, "Basın aracılığıyla bir savcının tehdit edilmesinden dolayı bu davada baskı oldu benim müvekkilim 7 aydır tutukludur. Hiçbir bebek kasıtlı olarak öldürülmemiştir" diyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Savunma yapan sanık Fırat Sarı ise, "Ben terör örgütü üyeliğinden topluma kazandırma yasasıyla çıktım" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı sanığa, "Sağlıklı çocukların ilaç verilip yoğun bakıma alındığı oldu mu? Hasan Basri öyle söylüyor" dedi. Fırat Sarı ise, "Onu insan yapmaz asla söz konusu değil" diye yanıtladı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, duruşmanın 26 Kasım saat 11.00'a bırakılmasına hükmetti. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma Salı günü sanık savunmaları ile devam edecek.

  • Yenidoğan
  • çete
  • mahkeme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.