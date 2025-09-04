İSTANBUL 30°C / 22°C
  Yenidoğan çetesi davasında 6. duruşma: Sanıklar hazır bulundu
Güncel

Yenidoğan çetesi davasında 6. duruşma: Sanıklar hazır bulundu

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalî davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 6'ıncı duruşmasının görülmesine devam ediliyor.

4 Eylül 2025 Perşembe 11:38
Yenidoğan çetesi davasında 6. duruşma: Sanıklar hazır bulundu
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen davanın 6'ıncı duruşmasında, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık duruşma salonunda hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşma, sanık yoklamalarının alınması ile devam ediyor.

