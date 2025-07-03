İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2025 Perşembe / 8 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8694
  • EURO
    47,0173
  • ALTIN
    4289.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Yenidoğan çetesi'' davasında yeni gelişme: Başsavcılık tahliyelere itiraz etti
Güncel

''Yenidoğan çetesi'' davasında yeni gelişme: Başsavcılık tahliyelere itiraz etti

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu bulunan 3 sanığın tahliye edilmesine cumhuriyet başsavcılığınca itiraz edildi.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
''Yenidoğan çetesi'' davasında yeni gelişme: Başsavcılık tahliyelere itiraz etti
ABONE OL

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince dün yapılan duruşmada 3 tutuklu sanık hakkında verilen tahliye kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunuldu.

Başsavcılık, tahliye kararının kaldırılmasını ve sanıkların yeniden tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, dün yapılan 30. duruşmada, tutuklu sanıklardan hemşireler Hüseyin Günerhan, Mehtap Sayar ve Nigar Kubilay'ın tahliyesine, 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Tahliye edilen sanıklar hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma"yı içeren adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı. Mahkeme, bazı tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının da kaldırılmasına hükmetmişti.

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 9 Eylül'e ertelemişti.

  • yenidoğan çetesi
  • dava
  • başsavcılık
  • itiraz

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.