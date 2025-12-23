İSTANBUL 13°C / 8°C
  Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Sanık listesi kabardı
Güncel

Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Sanık listesi kabardı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan, ihmal sonucu ölümlerine yol açan çete davasında sanık sayısı 61'e yükseldi.

23 Aralık 2025 Salı 14:45
Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme! Sanık listesi kabardı
İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada dava dosyaları ayrı olan sanıkların ana davayla eklenmesiyle sanık sayısı 61'e yükseldi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı. Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükselmişti.

İLKER GÖNEN İNTİHAR ETMİŞTİ

Dava sürerken, 11 Şubat 2025 tarihinde iddianamede ismi 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla geçen sanık İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

DAVADA SANIK SAYISI 61 OLDU

Bugün Bakırköy Adliyesinin Konferans Salonu'nda görülen duruşmada 6'si tutuklu bir kısım tutuksuz sanık hazır bulunurken, duruşmada dava dosyasına eklenen evraklar okuduğu sırada, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve sanık sayısının böylece 61'e yükseldiği öğrenildi. Duruşmada sanıkların savunmaları ile devam ediyor.

