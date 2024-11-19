Para uğruna bebeklere kıyan 'Yenidoğan Çetesi' hakim karşısına çıktı. Adliyede izdihama neden olan duruşma konferans salonunda görüldü. Sanıklar, sağlıktaki kirli çarkı itiraf etti.

İstanbul'da devletten ve ailelerden para alabilmek için bebekleri gereksiz yere önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakımına yatırıp yanlış tedavi uygulayarak ölümlerine; bazılarının da sakat kalmasına neden olan çete, adalet önüne çıktı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen ilk duruşma da çete lideri Dr. Ferhat Sarı'nın da aralarında olduğu 22'si tutuklu 41 sanık hakim karşısına çıktı; şehir dışındaki 6 tutuksuz sanık da SEGBİS'le katıldı.

SALONDA EN AZ 500 KİŞİ

Mahkeme salonunun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle duruşma konferans salonunda görüldü. Ancak yine de kalabalık içeri sığmadı. Mahkeme başkanı, salon şartlarının yetersiz olması sebebiyle TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın müşteki avukatlarının bulunduğu sıradan kalkarak izleyiciler kısmına geçmesini istedi. Tepki gösteren avukatlarla mahkeme heyeti tartıştı. Dosyada adı geçmeyen ancak potansiyel mağdur olan çok sayıda ailenin avukatlarıyla baro temsilcileri davaya müdahil olma talebi davanın başlamasını geçiktirdi. Mahkeme heyeti ara vermek zorunda kaldı, salonda 500 kişi olduğu açıklandı.

AİLELERE BAKAMADILAR

İzdiham nedeniyle 1 saat gecikmeli başlayan duruşmada sanıklar salonun orta kısmında ayrılan özel bölümde oturtuldu. İnfaz koruma memurları ve jandarmanın etrafını sardığı sanıklar, bebeklerini kaybeden ailelerle göz göze gelmemek için başlarını önlerine eğdi.

PERUKSUZ GELDİ

Duruşmaya beyaz kıyafetle katılan Fırat Sarı'nın başından peruğunu çıkardığı; duruşmaya bu şekilde katıldığı öğrenildi.

ÇETE LİDERİ: AYLIK KAZANCIM 400 BİN TL

Yargılama çete lideri Dr. Fırat Sarı'nın kimlik tespitiyle başladı. Bekar ve 2 çocuk babası olan Sarı, aylık 400 bin lira kazandığını söyledi. Dr. İlker Gönen, evli ve üç çocuklu olduğunu belirtti. Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir de gelirinin 40 bin lira olduğunu aktardı. İddianamede çetenin günlük 8 bin liralık SGK primini paylaşmak için bebekleri öldürdüğü kaydedilmişti.

KORKUNÇ İTİRAFLAR: ÇEK FİŞİ GETSİN

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Duruşmada ilk savunmayı yapan hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın her cümlesi itiraf gibiydi: "İstanbul'da özel hastanelerde gece çocuk yoğun bakımlarda doktor durmuyor, biz müdahale ediyoruz. 10 yıldır sektördeyim, sistem hep böyle. Bebek 5 gün entübe ise evrakta 10 gün gösterilir. Fırat Sarı, aileye 30 bin diyordu. Hastaneye 20 bin TL verip 10 bin TL komisyon alırdı. Hastane yoğun bakım ilaçlarını toplu alınca 7-8 bin TL'ye alıyor. SGK 9500 TL ödüyor. Hasan Basri ilaçları toplar, biz de satıyorduk. İlaçların parasını iki kere Fırat Sarı aldı, bir kere de Hasan ile ben aldım. Hastaneleri doldurmamızı istiyorlar. Bu durumu da usulsüz sevk ya da fazladan yatışla yapıyorduk. Fırat Sarı 'Hasta yok, doldur' diyordu. Ne kadar çok hasta, o kadar para demek... Bazen doktor Şehmuz Çelik adıyla hasta kabul ediyordum."

Hemşire Taşçı, Kaya bebeğin ölüm skandalını ise dehşet veren şu ifadelerle aktardı: "Gece 3 civarı Batuhan Çelik Güney Hastanesi'nden aradı, arkadaşım, ellerinde 509 gram ağırlığında bir bebek olduğunu ve durumunun kötü olduğunu, doktorun 'Fişi çek gitsin' dediğini söyledi. Rıza Hocaymış doktor, ama tanımıyorum, eşinin diploması var diye biliyorum. Beni görüntülü aradı. Ben de hastaya bakayım dedim. Telefonda yardımcı olabileceğim şeyler varsa onları söyledim. Video kaydını aldı, savcıya verdim. O bebek öldü. Durumdan habersiz olan aileye teşekkür mektubu yazdırmışlar."

PİŞKİN SAVUNMA: CİNAYETTEN DEĞİL RÜŞVETTEN YARGILAYIN

Yenidoğan Çetesi sanıklarının avukatları, soruşturma gizliliğinin ihlal edildiğini, sanıkların medyada ve kamuoyunda hedef haline getirilip yargısız infaz edildiğini savundu. Avukatlar "Fırat Sarı ve İlker Gönen hakkında rüşvet nedeniyle dinleme kararı verildi. Bu telefon tapeleri bebek ölümü değil yalnızca rüşvetle ilgili kısmın dosyaya dahil edilmesi gerekmektedir" dedi.