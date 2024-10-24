İstanbul, Tekirdağ ve Çorlu'da yenidoğan bebeklerin ölümünden sorumlu olan 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürerken 10 hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından kapatıldı. Kapatılan hastaneler arasında bulunan Esenler Güney Hastanesi'nin kadın doğum doktorunun önceki gün bebeğini kaybeden ve iddianamede 10 mağdurdan biri olan Mehmet Hanifi Kaya'yı aradığı ortaya çıktı. AKŞAM'ın 'Bisküvi kutusunda verdiler' manşeti ile gündeme getirdiği baba Mehmet Hanifi Kaya önceki gün gelen telefonla ikinci kez sarsıldı.

"İFADENDE NE SÖYLEDİN"

Eşine sezaryen ile erken doğum yaptırıldığını 3 gün sonra bebeğinin bisküvi kutsunda cenazesini alan baba Kaya AKŞAM'a hastanede görevli kadın doğum uzmanı Doktor Songül Kaloğlu'nun kendisini telefonla aradığını belirterek, "Bana, 'Bizim hakkımızda neden şikayetçi oldun. Senin şikayetin yüzünden hastane kapandı. Olayı neden bu kadar büyüttün' diyerek savcılık ifademde ne söylediğimi sordu. Ben de ona tepki gösterdim ve 'Çocuğuma yaptıklarınız ortada. Çocuğumu siz öldürünüz. Savcıya gerçekler ne ise her şeyi anlattım. Yaptıklarınızı tek tek anlattım' diyerek telefonu kapattım" diye konuştu.

"YÜZÜNE KAPATTIM"

Doktorun kendisini ikinci kez yeniden aradığını ve ifadesinde ne söylediğini öğrenmeye çalıştığını belirten baba Kaya, "Bununu üzerine avukatımla konuşmasını söyleyerek telefonu yüzüne kapattım" dedi.