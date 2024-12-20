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Yenidoğan Çetesi soruşturması: Kapatılan hastaneler için ilk adım atıldı

İstanbul'da bebek hastaları daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, ölümlerine neden olan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

AA20 Aralık 2024 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Yenidoğan Çetesi soruşturması: Kapatılan hastaneler için ilk adım atıldı
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TMSF'den yapılan açıklamada, güvenilir kamu sağlığı hizmetlerinde aksama olmaması için, Fon Kurulunun kararıyla ilgili hastanelerin yeni yöneticilerinin görevlendirildiği, atanan tecrübeli ekiplerin hastane ve şirketlerde gerekli çalışmalara ivedilikle başladığı bildirildi.

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kayyım atama kararının, Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Kayyım olarak atandığımız 13 Hastane ile 3 Şirket Kurumumuzun resmi internet sitesindeki 'Kayyım Olunan Şirketler' listesine eklenmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • Yenidoğan Çetesi
  • kayyım
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