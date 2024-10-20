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  • ''Yenidoğan çetesi'' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor
Güncel

''Yenidoğan çetesi'' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor

'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevki devam ediyor.

AA20 Ekim 2024 Pazar 14:47 - Güncelleme:
''Yenidoğan çetesi'' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların sevki sürüyor
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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, ruhsatı iptal edilen İstanbul'daki 9 özel hastane boşaltılıyor.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazının ardından dün akşam saatlerinde başlatılan taburcu ve sevk işlemleri sürüyor.

Tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlanıyor.

Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ile Özel Güney Hastanesindeki hastaların sevki tamamlandı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneler yetkililer tarafından mühürlendi.

Ayrıca daha önce faaliyetleri askıya alınan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Bağcılar Medilife Hastanesi de mühürlendi.

Öte yandan tedbir amacıyla hastanelerin önünde çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

Soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi'nin ruhsatları iptal edilmişti.

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