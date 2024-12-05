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''Yenidoğan çetesi'' soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 14 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
''Yenidoğan çetesi'' soruşturmasında yeni gelişme
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Şüpheliler, burada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket ettikleri gerekçesiyle dün 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli yakalanmıştı.

  • Yenidoğan çetes
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