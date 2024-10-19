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''Yenidoğan Çetesi'' soruşturmasında yeni gelişme... Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi

'Yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen özel hastane sayısı 10'a yükseldi.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 14:13 - Güncelleme:
''Yenidoğan Çetesi'' soruşturmasında yeni gelişme... Ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a yükseldi
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112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilip bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'daki 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Teftiş Kurulu Başkanlığının 28 Eylül 2024 tarihindeki sayılı inceleme raporu ve ekleri ile mezkur rapora istinaden Bakanlık makamından alınan 18 Eylül 2024 tarihli onay gereği alınmış olunan ve yazı ekinde yer alan makam onayları doğrultusunda işlem uygulanması, uygulanan bu işlemlerin, Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni hasta kabulü yapılamaz.' hükmü doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

Söz konusu yazı üzerine soruşturmada adı geçen Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesinin ruhsatları iptal edildi.

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