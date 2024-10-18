Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki "yenidoğan çetesine" ilişkin yürütülen soruşturma hakkında, "Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan" çetesine ilişkin soruşturmanın 2023 yılının Mayıs ayında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün Emniyet Müdürlüğü ile savcılığa ihbarıyla başlayan bir süreç olduğunu bildirdi.



Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, burada günde 9 bin vatandaşa hastanede hizmet verildiğini söyledi.

Memişoğlu, ülkenin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabilen altyapısı ve insan gücüyle dünyaya örnek olduğunu, özveriyle işini yapan sağlık çalışanlarının yanı sıra illegaliteye karışanların da bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu özveriyle görev yapan arkadaşlarımızın yanında geçmiş konuşmalarımda söylediğim gibi illegaliteye, yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz. Çünkü bu Türkiye'nin değeri. E-nabız olsun, sağlık hizmetleri olsun, sağlığın Türkiye'deki iyi uygulamalarının dünya tarafından belirtilmesi olsun, Türkiye'nin değeri. Maalesef Türkiye'nin bu değerlerine saldırılar oluyor. Bu konuda biz her türlü önlemi alıyoruz. İllegaliteyle mücadelenin veya yanlış uygulamalarla mücadelenin, hele insanımızın hayatıyla ilgili yanlış uygulamaların hep peşinde olduk, peşinde olmaya devam edeceğiz."

"HER TÜRLÜ CEZAYI VE HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMAKTAYIZ"

Kamuoyunun "Yenidoğan Çetesi" denilen insanlık dışı bir organizasyonla meşgul edildiğine dikkati çeken Memişoğlu, bunların gerçekten canice ve kabul edilemeyecek şekilde olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, devletçe bunun her zaman peşinde olduklarını vurgulayarak, "Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Belki kamuoyu bilmiyor. Bunu dezenforme edip yanlış imajla insanlara algı oluşturan arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Bu, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün bir ihbarı, Mali Şube'ye, Emniyet teşkilatımıza ve savcılığa bildirmesiyle başlayan bir süreç." diye konuştu.

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne de konuyla ilgili teşekkürlerini ileten Memişoğlu, "Çeşitli dinlemeler ve organizasyonu tespit ve ispatıyla ilgili delillerle beraber bu süreçte malumlarınız daha önce de olduğu gibi suçlular veya suç istinat edilenler tutuklandılar. Bunların içinde bazı sağlık çalışanları olduğu gibi sağlık dışı çalışanlar da vardı. Aynı zamanda bununla ilgili hastanelerimize ve ilgili birimlere cezalar ve kapatma cezaları uygulandı. İkinci aşamada savcılık ve şu andaki adli süreç devam etmektedir." bilgisini verdi.

Olayla ilgili gereğinin yapıldığına işaret eden Memişoğlu, şunları belirtti:

"Bu süreç, 2023'ün Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların ve kurumların organizasyonuyla illegaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişilere gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir. Ama bu sürecin illegaliteyi yapan, insanlıktan nasibini almamış insanlarımızla gerçekten Türkiye'de sağlık hizmetini özveriyle sunan, gece gündüz çalışan, kendini insanlığa adamış sağlık çalışanlarımızın bir tutulmamasını özellikle istirham ediyorum."

Sağlık Bakanlığı olarak her türlü illegalitenin yanı sıra insanların dert ve derman ararken bunu suistimal eden herkesle mücadele ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "O nedenle kamuoyuna şunu özellikle belirtmek istiyorum: Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin uygulamalarına, Türkiye'nin gerçekten başarılı olduğu alanlara saldırı şeklinde, genelleyerek yapılan bazı şeylere itibar etmemelerini, illegaliteyle geçmişten beri mücadele ettiğimizi, kötü uygulamaların veya gerçekten insanımızın canına, malına veya sağlık hakkına tecavüz edenlerle ilgili kesin ve istisnasız mücadele ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Onun için biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz." dedi.

"TOPLUMDA SANKİ BUNLARLA İLGİLİ CEZASIZLIK ALGISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Memişoğlu bir gazetecinin hastanelere yönelik kapatma cezalarıyla ilgili sorusuna, "Uygulandı, birimlerle ilgili de uygulandı. Tabii bunun adli, hukuki ve savcılık süreçleri devam etmekte. Daha da cezalar uygulanabilir. Birim kapatılması oldu, cezalar uygulandı. Daha da uygulanacak. Adli süreçler devam ettiği için bu konuda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama şunu bilin ki hepsinin gereği yapılıyor. Toplumda sanki bunlarla ilgili cezasızlık algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir şey olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'na, ziyaretinde İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de eşlik etti.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN "YENİDOĞAN ÇETESİNE" İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili açıklama yapıldı.

"Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz" ifadesiyle paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

"YENİDOĞAN ÇETESİ" İDDİANAMESİNDE ADI GEÇEN 2 HASTANENİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden çeteye ilişkin iddianamede yer alan 2 hastanenin faaliyetleri askıya alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 22'si tutuklu 47 şüphelinin yer aldığı "Yenidoğan çetesi" hakkındaki iddianamede, "malen sorumlu" sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin görüntülediği söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi.

Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin camında el yazısıyla "Hastane kapalıdır" şeklinde bilginin yer aldığı, hastanenin kapı girişinin ise iki dubayla bağlanıp kapatıldığı gözlendi.

İki hastanenin güvenlik kulübesinde de kimsenin görev yapmaması ve boş olması dikkati çekti.

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