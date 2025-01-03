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''Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildi'' yalanına karşı dava! Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı

'Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildiği' yönündeki asılsız paylaşımlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, avukat İrem Çiçek, halktv.com.tr Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe, gazetepencere.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nilay Can, 'militerdoktrin1' isimli sosyal medya hesabının sahibi Hüseyin Dicle ve Veysi Dündar 'şüpheli' olarak yer aldı.

AA3 Ocak 2025 Cuma 16:26 - Güncelleme:
''Yenidoğan çetesini çökerten savcıya el çektirildi'' yalanına karşı dava! Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı
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İddianamede, şüpheliler tarafından "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" şeklinde asılsız haberlerin paylaşıldığı ifade edildi.

Bu paylaşımlardan sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından iddiaların gerçek dışı olduğuna ilişkin açıklama yaptığı aktarılan iddianamede, İrem Çiçek'in iddialarla ilgili asılsız paylaşımlarına devam ettiği anlatıldı.

İddianamede, avukat olan Çiçek'in Cumhuriyet Başsavcılığının iş bölümü ve görevlendirilmesinin Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Bakanlık tarafından yapılmadığını bilmesine rağmen konuya ilişkin diğer paylaşımında da kamu görevlilerine hakaret ettiği aktarıldı.

Öne sürülen asılsız iddialara ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarına rağmen 5 şüphelinin paylaşımlarıyla dezenformasyon yaptığı ve gerçeği çarpıttığı da iddianamede vurgulandı.

İddianamede, 5 sanık hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan birer yıl altışar aydan dörder yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, İrem Çiçek hakkında ayrıca "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret" suçundan 7 ay 15 günden 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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