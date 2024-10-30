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‘Yenidoğan çetesi'nin kirli planı ifşa oldu

'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında bir gelişme daha yaşandı. 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in neden tehdit edildiği ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi30 Ekim 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
‘Yenidoğan çetesi'nin kirli planı ifşa oldu
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Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in aslında başhemşire Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek istediği ortaya çıktı.

"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, gözaltı ve tutuklama kararları gelmeye başladığında, çete üyeleri tarafından ölümle tehdit edildi.

Makam odasına gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı vermişti. Mustafa Kemal Zengin'in başhemşire Tuğçe Toptemel'i aslında tahliye ettirmek için tehdit ettiği ortaya çıktı.

Yavuz Çelik'in de ifadesine başvuruldu. Üvey baba Çelik, "10-15 yıldır tanıyorum. Olayın bu boyuta gelmesi ile aile de şikâyetçi oluyor. Biz de şaşırdık. Ek ifade ile serbest bırakılacağını söyledi" dedi.

  • Yenidoğan Çetesi
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