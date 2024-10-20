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  • ''Yenidoğan çetesi''nin suç konuşmalarının yer aldığı ''HTS'' kayıtları kolluk fezlekesinde
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''Yenidoğan çetesi''nin suç konuşmalarının yer aldığı ''HTS'' kayıtları kolluk fezlekesinde

İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' soruşturması kapsamında kolluk kuvvetlerince hazırlanan fezlekede, suç örgütü üyelerinin telefon görüşmelerinin bulunduğu 'HTS' kayıtları yer aldı.

AA20 Ekim 2024 Pazar 11:20 - Güncelleme:
''Yenidoğan çetesi''nin suç konuşmalarının yer aldığı ''HTS'' kayıtları kolluk fezlekesinde
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İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne 27 Mart 2023'te CİMER üzerinden gelen ve 21 Mayıs 2023'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine iletilen ihbar sonrası Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince hazırlanan fezlekede, "yenidoğan çetesi" üyelerinin işlenen suçlarla ilgili aralarında yaptıkları görüşmelerin HTS kayıtları da yer aldı.

Örgütün elebaşı Fırat Sarı'nın sözde yöneticilerden Gıyasettin Mert Özdemir ile yaptığı görüşmede, yanlış müdahaleyle hayatını kaybeden bir bebekle ilgili konuşmaları kayda geçti.

Özdemir'in, kadın doğum uzmanının sağlıklı bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin aileye bilgi verilmesini ve çocuk doktorunun da aile yakınlarıyla konuşmasını istemesini Sarı'ya şikayet ettiği görüşmede, karşı tarafın ise "konunun patlayacağını bildiğini, ölüm sebebinin yanlış teşhisten kaynaklandığını" iddia ettiği ifadeler yer aldı.

- GEÇ MÜDAHALE ETTİKLERİ BEBEK, GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Suç örgütüne üye doktor Ökkeş Baz ile hemşire Çağla Durmuş'un, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden getirilerek yatışı yapılan bir bebeğin geç müdahale sonucu görme yetisini kaybetmesi ve suçu kapatmak için buldukları çözüm yollarına dair konuşmaları da fezlekeye yansıdı.

Zanlı Çağla Durmuş'un, ayın 13'ünde sevki olan bebeğin hastaneye yatışını 12'sinde gösterdiklerini ve gelen evrakta da hem tarih hem de göz hakkında bilgi verildiğini anlattığı Baz'ın, "Bu bebeği daha önce tedavi etmek gerekiyormuş bence, onu hani orada bir gecikme var gibi geldi. Yani oradaki notlarından baktığım kadarıyla tabi bunu aileye siz söylemeyin de." şeklinde cevap verdiği kaydedildi.

Tedavinin gecikmesi ve yeterli ilgi gösterilmemesi nedeniyle bebeğin görme yetisinin kaybolduğu fezlekede yer aldı.

- BANKA HESAP HAREKETLERİ DE FEZLEKEDE

Fezlekede, örgütün elebaşı ve Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Fırat Sarı'nın, sahibi olduğu şirket üzerinden örgüt yöneticileri ve üyelerine aktardığı paralara ilişkin hesap hareketlerine de yer verildi.

Şirket üzerinden örgüt yöneticisi ve üyeleri Sümeyye Nur Arslan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Renas Kılıç ve farklı isimlere çok sayıda para çıkışı yapıldığı hesap hareketlerine yansıdı.

Yapılan para transferlerinin bazılarının açıklama kısımlarına ise "Doktor Fırat Sarı", "Fırat Sarı" ve "Borç" gibi ifadelerin yazıldığı görüldü.

  • Yenidoğan çetesi
  • fezleke

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