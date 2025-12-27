İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yenidoğan davasında savunmalar sürüyor: Ara karar açıklanacak
Güncel

Yenidoğan davasında savunmalar sürüyor: Ara karar açıklanacak

İstanbul'da bebek ölümleriyle gündeme gelen ve kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen yapıya ilişkin davanın 7'nci duruşması beşinci gününde sürerken, mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

IHA27 Aralık 2025 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
Yenidoğan davasında savunmalar sürüyor: Ara karar açıklanacak
ABONE OL

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen 2. dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

Çete lideri olduğu iddia edilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şahıslara yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 61'e yükselmişti.

DAVADA 7'İNCİ DURUŞMA

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce adliyenin konferans salonunda görülen 7'inci duruşması 5'inci gününde devam ediyor.

Duruşmaya, 6'sı tutuklu bir kısım tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ise duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı. Öte yandan bugünkü duruşmada, mahkemenin ara kararını açıklaması bekleniyor.

  • yenidoğan çetesi
  • duruşma
  • istanbul davası
  • bebek ölümleri

ÖNERİLEN VİDEO

Trabzon'da korkunç kaza: Kırmızı ışıkta motosikletliye çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.