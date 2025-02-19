İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması sürüyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 25 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşmanın yapıldığı salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Duruşmada, dünkü tanık beyanlarına karşı sanıkların savunmaları ve talepleri alınıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu'ndan yargılanan doktorlarla ilgili önemli bir karar alındı. Yenidoğan davasında yargılanan yargılanan doktor-hemşire-tekniker 34 kişi 3 yıl meslekten men edildi.