Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
#SONDAKİKA Yenikapı- Hacıosman metrosunda yangın— Star Gazetesi ���� (@stargazete) November 14, 2024
Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. pic.twitter.com/UeaW8A39nR