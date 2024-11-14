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İstanbullu kabusa uyandı: Yenikapı- Hacıosman metrosunda yangın

Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

DHA14 Kasım 2024 Perşembe 08:11 - Güncelleme:
İstanbullu kabusa uyandı: Yenikapı- Hacıosman metrosunda yangın
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Yenikapı- Hacıosman metro hattı Yenikapı İstasyonu'nda bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı.

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