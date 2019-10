Yenikapı'da Gümüşhane günleri!

Gümüşhane Valiliği’nin desteği ile GÜDEF (Gümüşhane Dernekler Federasyonu) koordinesinde gerçekleşen tanıtım günlerinde başta İstanbul’da yaşayan Gümüşhaneliler olmak üzere siyasetçiler, sivil toplum örgütü yöneticileri ve bürokratlar da ilgi gösterdi. Etkinlikler kapsamında yöresel müziklerin ağırlıkta olduğu konserler verildi, halk oyunları ve folklorik gösteriler sergilendi. Ziyaretçilere yöresel ürünler ikram edildi.

DAYANIŞMA GÜNLERİ

Gümüşhane’nin Köse ilçesi Belediye Başkanı Turgay Kesler her yıl yapılan bu organizasyonun bu yıl daha coşkulu geçtiğini belirtti. Başkan Kesler, Etkinliklerin hem Gümüşhane için hem de bütün ülke için bir kaynaşma, dayanışma vesilesi olduğunu belirterek “Güzel ülkemizin her bir parçası ayrı kıymetli. Zira her bir karışında şehit kanı var. Bunu hiçbir zaman unutmayız, unutturmayız. Kültürümüzün temellerinde bu şuur var. Gümüşhanemiz de asil Türk kültürünün en nadide numuneleriyle bezenmiş bir Anadolu incisi. Hemşehrilerimizle birkaç gün boyunca beraberdik. Kültürel motiflerimizi sadece hemşehrilerimize değil bütün misafirlerimize tanıtma imkanı bulduk. Hemşehrilerimizin memnuyetini görmek bizleri de memnun etti.” diye konuştu.