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Yer: Ağrı... Mehmetçik'in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi

4 gün önce Ağrı'da Mehmetçik tarafından teröristlere karşı düzenlenen operasyonun görüntülerini terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

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Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ağrı'da Türk askeri tarafından terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyona ait sıcak çatışma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
 
 "CANLA ÖLÜMÜN OYUNU"
 
Twitter'dan o anları paylaşan ve bir de mesaj yayımlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizLEŞtirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.

Duygulandıran anlar: Evladına kavuştu, oturma eylemi yapan annelere koştu

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