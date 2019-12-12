Yer: Ağrı... Mehmetçik'in teröristlerle sıcak çatışması böyle görüntülendi
4 gün önce Ağrı'da Mehmetçik tarafından teröristlere karşı düzenlenen operasyonun görüntülerini terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.
Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ağrı'da Türk askeri tarafından terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyona ait sıcak çatışma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
"CANLA ÖLÜMÜN OYUNU"
Twitter'dan o anları paylaşan ve bir de mesaj yayımlayan Ağar, "Gerçek bir çatışma. Raslantı teması. Ve ölümüne mücadele. 4 teröristin etkisizLEŞtirildiği Ağrı Tutak'ta 4 gün önce. İlk mermideki vurulma (uhh) sesine dikkat! O anı ancak yaşayanlar, o an ne hissedildiğini ancak onlar anlar. Canla ölümün oyunu!" ifadelerini kullandı.
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