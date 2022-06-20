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Yer: Antalya! Kuyumcuyu soyacaktı, sert kayaya çarptı

Antalya'nın Kepez ilçesinde G.K. (43), girdiği kuyumcu dükkanında çalışanın boğazına bıçak dayayıp, soygun girişiminde bulundu. Bu sırada dükkanda olan emekli polis, G.K.'yi etkisiz hale getirdi. G.K. ifadesinde, 'Kredi çektim ve tüm paramı kadın arkadaşıma kaptırdım' dedi.

DHA20 Haziran 2022 Pazartesi 14:58 - Güncelleme:
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Olay, saat 09.00 sıralarında Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren G.K., iş yeri çalışanı kadının boğazına bıçağı dayayıp, "Kimseye zarar vermek istemiyorum. Durumum kötü" diyerek, vitrindeki altınları vermesini istedi. Bu sırada dükkandaki adı açıklanmayam emekli polis, ruhsatlı tabancasını çıkartarak, G.K.'den bıçağı bırakması gerektiğini söyledi. Bıçağı yere bırakan G.K., etkisiz hale getirildi. İhbarla adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, G.K.'yi dükkandan çıkartarak ekip aracına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen G.K. polise verdiği ilk ifadesinde, "Kredi çektim ve tüm paramı kadın arkadaşıma kaptırdım" dedi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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