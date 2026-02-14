İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer Bayrampaşa: Heimlich manevrasıyla yaşama tutundu
Güncel

Yer Bayrampaşa: Heimlich manevrasıyla yaşama tutundu

Bayrampaşa'da ailesiyle bulunduğu restoranda boğazına yiyecek kaçan kişi, iş yeri sahibince uygulanan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Yer Bayrampaşa: Heimlich manevrasıyla yaşama tutundu
ABONE OL

Terazidere Mahallesi'ndeki restorana ailesiyle giden kişinin boğazına yiyecek kaçtı. Hızla ayağa kalkan kişiye müdahale etmeye çalışan eşi başarılı olamadı.

Durumu fark eden iş yeri sahibi Muhammed Uluç'un Heimlich manevrası uyguladığı kişi, boğulmaktan kurtuldu.

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yemek yiyen vatandaşın boğazına yemek kaçması ve Uluç'un uyguladığı Heimlich manevrası yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Uluç, "Gece saatlerinde bir aile yemek yemeye geldi. Yemeklerini yerken bir bağrışma duydum. Geldiğimde yenge hanım, ağabeye sarılmıştı, ne olduğunu anladım. Hemen Heimlich manevrası yaptım." dedi.

Lokmanın büyük olduğunu belirten Uluç, "Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Heimlich manevrasını, aldığımız eğitimlerden öğrendik. Gıda sektöründe çok sık yaşanıyor böyle şeyler." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.