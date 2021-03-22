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Güncel

Yer: İzmir! HES kodunu göstermedi, dehşet saçtı

İzmir'de HES kodu göstermeden otobüse binmeye çalışan kişiye müdahale eden yolcu bıçakla yaralandı.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 09:30 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 09:30
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İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsüne binerken HES kodu göstermeyen bir kişi, kendisini uyaran bir yolcuyu bıçakla yaralayarak kaçtı.

Bahri Baba otobüs duraklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, otobüse bindiği sırada kendisine HES kodu soran otobüs şoförü ve yolcularla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, yolculardan Uğur E'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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