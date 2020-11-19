Yer: Karabük! Tartıştığı kocasını bıçakladı

DHA 19 Kasım 2020 Perşembe 07:09 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 07:09

Olay, gece saatlerinde 100.Yıl Mahallesi 1079. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Tartışan çift arasında yaşanan arbede sırasında Dilara T., bıçak ile eşi Onur T.'yi sırtından yaraladı. Bağırışma sesleri nedeniyle komşuların haber üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, Onur T.'yi sırtından bıçaklanmış bir halde apartmanın girişinde buldu. Ambulansa alınan Onur T. Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, eşini sırtından bıçakladığı belirtilen Dilara T.’nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Polisin ikna ettiği Dilara T. kapıyı açarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.