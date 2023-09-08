İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8506
  • EURO
    28,7487
  • ALTIN
    1661.63
  • BIST100
    8350.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yer: Kartal! Elindeki binlerce euro etrafa saçıldı
Güncel

Yer: Kartal! Elindeki binlerce euro etrafa saçıldı

Kartal'da berber dükkanından çıkan esnafın elindeki 10 bin euro bir anda rüzgara kapılarak savruldu. Yola saçılan paralar, çevredeki esnafın ve yoldan geçen vatandaşların yardımı ile eksiksiz toplanarak sahibine teslim edildi.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Yer: Kartal! Elindeki binlerce euro etrafa saçıldı
ABONE OL

Kartal'da dün ticaret yaptığı bir kişiye vermek üzere elinde 10 bin euro taşıyan kuaför Ramazan Çakat parayı vermek için dükkanından çıktığı esnada paralar rüzgara kapılarak etrafa saçıldı. Dükkanın önüne ve yola saçılan paraları gören esnaf ve vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlığın ardından paraları toplayıp Ramazan Çakat'a teslim etti. Esnaf ve vatandaşların yardımı ile yola saçılan 10 bin euroyu eksiksiz şekilde toplayan Çakat, kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

"SAĞ OLSUN ESNAFLAR, KOMŞULAR, YOLDAN GELEN GEÇEN ARKADAŞLAR İNSANLIK ÖRNEĞİ GÖSTERDİLER VE YARDIMCI OLDULAR"

Elinde tutuğu paralar rüzgara kapılarak savrulan Ramazan Çakat, "Bir arkadaşla ticaretimiz vardı, iş yapacaktık. Bende 10 bin euro civarında para vardı, arkadaş parayı almaya geldi. Kapıdan çıkarken rüzgarın azizliğine uğradım. Rüzgarla beraber deste bir anda açıldı, paralar savruldu. Sağ olsun esnaflar, komşular, yoldan gelen geçen arkadaşlar insanlık örneği gösterdiler ve yardımcı oldular. Paramızı eksiksiz toplamış olduk. Birileri cebine alıp götürebilirdi. Sonuçta yoldan geçen insanlar da vardı. Helal paraymış demek ki çok şükür" dedi.

Paraları saçılan esnafa yardım eden İbrahim Sarımehmet ise, "Ben yan tarafta esnafım. Kameradan ve kapıdan gördük, baktık yerde paralar var. Biz bir an nereden geliyor, nereye gidiyor diye şaşırdık. Sonrasında dışarı çıkınca baktık ki komşumuzun paraları etrafa saçılmış. Sağ olsun mahalleli de geldi topladık, eksiksiz bir şekilde parasını teslim ettik. 10 bin euroymuş herhalde, neredeyse 300 bin TL'ye tekabül ediyormuş. Şaşkınlık yaşadık, zaten Türk lirası değildi, euroydu. Sonrasında biz de güldük eğlendik. Bu arada insanlığa güvenimiz de arttı" diye konuştu.

Paraların etrafa saçıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.