Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi 75. Sokak'ta metruk haldeki bir ikamette çıkan yangını merak eden S.Ü., 38 HV 163 plakalı otomobiliyle olay yerine geldi.

Ekipler tarafından ehliyetsiz olduğu belirlenen S.Ü.'nün alkollü olduğundan da şüphelenen ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yapılan kontrollerde, S.Ü.'nün 1.69 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından toplamda 65 bin TL idari para cezası yazıldı.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü S.Ü. ehliyet başvurusunu en erken 6 ay sonra yapabilecek.