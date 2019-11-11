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Yerde ve gökte saygıyla… 

Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye’nin dört bir yanında anma programları gerçekleştirildi.

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Anıtkabir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Ankara’ya gelen binlerce vatandaş, taşıdıkları Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk’ün kabrini ziyaret etti. Dualar eden vatandaşlar, Atatürk’ün mozolesine çiçek bıraktı.  Saatler 09.05’i gösterdiğinde ise yurdun her köşesinden siren sesleri yükseldi. Hayat 2 dakikalığına durdu, trafikte sürücüler araçlarından inerek, yoldan geçen vatandaşlar da bulundukları yerde Atatürk için saygı duruşundu bulundu. Öte yandan Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener ve babası Ali İsmet Öztürk Mustafa Kemal Atatürk’ü gökyüzünde gerçekleştirdikleri saygı uçuşuyla andı.  

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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