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Yerdeki cüzdana önce tekme attı sonra çaldı

SULTANBEYLİ'de bir kişinin girdiği ganyan bayinde yerdeki cüzdanı çalmaya çalışması kameraya yansıdı. Şüphelinin yerdeki cüzdana tekme attıktan sonra tabureyi yanına çekmesi, cüzdanı alırken diğer müşterileri şüphelendirmek istemediği için arkadaşını bayiye çağırması kameralara yansıdı.

DHA15.01.2020  15:13 - Güncelleme: 15.01.2020  15:13

Sultanbeyli'de geçen salı bir ganyan bayinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi cüzdanını düşürdü. İşyerindeki bir kişi yerdeki cüzdanı görünce önce cüzdana tekme atarak tabureyi cüzdanın yakınına çekti. Cüzdanı yerden alamayan kişi, cep telefonundan mesaj atarak arkadaşını yanına çağırdı. İki şüpheli bayideki diğer müşterilere fark ettirmeden, uygun anı yakaladıklarında cüzdanı aldı. Cüzdanın alan şüpheliler daha sonra bayiden çıktı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerden biri cüzdanı gördükten sonra, tekme atıyor. Taburasini cüzdanının yanına çeken şüpheli telefonuyla oynamaya başlıyor. Şüphelinin cüzdanı ayağıyla önüne çekmeye çalışması da kameraya yansırken, sonra arkadaşı içeri giriyor. Şüphelinin daha sonra cüzdanı yerden alması da kameraya yansıyor.

Cüzdanı kaybeden kişi bayiye gelip, kamera görüntülerini izledikten sonra olayı polise bildirdi. Kamera göerüntülerini izleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. Çocuk Büro Amirliği'ne, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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