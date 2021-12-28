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Yere düşen engelli oğluna tekme atı

Ankara'da, yere düşen engelli oğlunu tekmelerken güvenlik kamerasına yansıyan baba Mesut C., polis tarafından gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

DHA28 Aralık 2021 Salı 15:49 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:49
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Olay, Sincan ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Mesut C., zihinsel engelli oğlunu rahatsızlığı nedeniyle cadde üzerindeki Aile Sağlık Merkezi'ne götürdü. Mesut C.'nin elinden tuttuğu oğlu, işlemlerin ardından aile merkezinden çıktığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Baba Mesut C., yerdeki oğluna kalkması için tekme attı. Mesut C., daha sonra ayağa kalkan oğluyla araca binerek ayrıldı. Mesut C.'nin oğlunu tekmelemesi güvenlik kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar polise şikayette bulundu. Görüntüde yerdeki oğluna ayağıyla vurduğu görülen Mesut C., polis tarafından gözaltına alındı. Mesut C. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.

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