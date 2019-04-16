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Yere düşen parasını alan kişiden şikayetçi oldu

Karaman’da bir öğretmen, alışveriş sonrası marketin kasasında ödeme yaparken parasını düşürdü. Parasının olmadığını fark edince markete giderek güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ve arkasında bekleyen şahsın parasını aldığını gören öğretmen, polise giderek şikayetçi oldu.

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Olay, geçtiğimiz gün kent merkezinde bulunan bir markette yaşandı. Annesiyle birlikte markete alıverişe giden resim öğretmeni Esin Ergeçer (26), alışveriş sonunda parayı ödemek için kasaya yöneldi. Daha sonra genç öğretmen çantasındaki cüzdandan parayı almak isterken, cüzdandan 100 lira kasanın önünde yere düştü. Paranın düştüğünü fark eden öğretmenin annesi kızına parasını yere düşürdüğünü söyledi. Genç öğretmen ise yere düşen kağıt paradan habersiz yine yere düşen bozuk parayı alarak cüzdanına koydu. Öğretmen ve annesi daha sonra hesabı ödeyerek evlerine gitti. Bir süre sonra genç öğretmen cüzdanındaki 100 liranın olmadığını fark edince paranın markette düşmüş olacağını sanarak markete tekrar geldi. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen öğretmen, kasada para öderken, parayı düşürdüğünü ve arkasında sıra bekleyen yaşlı adamın da bu parayı kendilerinin de olduğu anda sesini çıkarmadan yere eğilerek aldığını görünce şok oldu.

"YAŞLI ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU”

Güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra şok olduğunu belirten öğretmen Esin Ergeçer, polis merkezine giderek yere düşürdüğü parayı alan kişi hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatan Esin Ergeçer, "Annemle birlikte evimizin yakınında bulunan markete alışverişe gittik. Alışveriş yaptığımız esnada kasaya parayı ödemeye geldiğimde annem bana paramın düştüğünü söyledi. Eğilip baktığım zaman yerde sadece bozuk para olduğunu gördüm ve onu aldım. Daha sonra alışverişi bitirip evimize gittiğimizde cüzdanımdaki paranın eksik olduğunu gördüm. Bunu araştırmak için de tekrardan markete gittik. Ben başka insanların almış olabileceğinden de şüphelendim. Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimizde arkamda sırada bekleyen yaşlı adamın parayı aldığını ve bana söylemediğini gördük. Bu davranış beni çok üzdü. Yaşlı bir insandan bunu beklemiyordum. Bu nedenle polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Yaşlı adamın bulunmasını istiyorum. Çünkü başka birilerinin günahını aldım. Burada önemli olan 100 lira kaybetmek değildir. Bunu yapıyorsa veya ilk defa yapıyorsa, bir daha yapmamasını temenni ediyorum. Bu bir insanın son parası da olabilir. Herkesin paraya ihtiyacı var. Önemli olan insanlık görevimizi yapmak. Biz onu gördüğümüz zaman elindeki poşeti alıp yardım dahi edebiliriz. Ama ben gencim o da yaşlı, sonuçta bunu yapmaması gerekiyor. Önemli olan güzel bir ders çıkarması olur” dedi.

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