Olay, dün Yenişehir ilçesindeki Şehitlik 41'inci Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Karşı apartmanda oturan komşuları, pencereden, 2018'de eşi vefat ettikten sonra yalnız yaşayan Kezban K.'nin yataktan yere düştüğünü ve kalkamadığını fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Kezban K.'yi kurtarıp, hastaneye götürmek istedi. Ancak Kezban K., gitmemek için direndi.

"YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Bunun üzerine mahalleli, bu kez Kezban K.'yi ikna etmek ve durumu bildirmek için ismi öğrenilemeyen kızına ulaştı. Telefonla görüşme yapılan Kezban K.'nin kızı, "O şahıs için yapabileceğim bir şey yok. Atabileceğim tek bir adım da yoktur. Kurban olayım bunu yanlış anlamayın" dedi. Bunun üzerine mahalleli, kızına tepki gösterip telefonu kapattı. O anlar ise kameraya yansıdı. Sağlık görevlileri Kezban K.'yi tedbir amaçlı yine Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürürken, polis ve itfaiye ekipleri de düzenledikleri tutanağın ardından bölgeden ayrıldı.